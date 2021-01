Non è l'Arena, le urla del medico Mariano Amici, contrario al vaccino Covid: "Ho guarito senza i miei pazienti". E lo studio insorge: "Basta con i maghi"

31 gennaio 2021 a

a

a

A Non è l'Arena va in scena Mariano Amici, il medico contrario ai vaccino anti Covid da giorni travolto dalle polemiche per le sue dichiarazioni e i suoi interventi in piazza, in cui sostiene posizioni fortemente contestate, considerate ridicole dal mondo della scienza. Nella puntata di domenica 31 gennaio del talk condotto da Massimo Giletti, il dottor Amici si ritrova a dover affrontare il virologo Matteo Bassetti, da mesi in trincea contro il virus e ovviamente favorevole al vaccino. Tra i due volano parole pesantissime.

Via libera dell'Aifa al vaccino Astrazeneca. A febbraio il primo milione di dosi. Speranza: "Nuova fase della campagna"

Amici viene fortemente criticato anche da Luca Telese e Tommaso Cerno che puntano il dito contro le sue affermazioni e i suoi metodi, come quello incredibile di fare i tamponi a pezzi della frutta per dimostrare che l'esame non è attendibile. Amici, tra le altre cose, attacca frontalmente lo stesso Bassetti e urla davanti alle telecamere, sostenendo di aver curato centinaia di pazienti per il Covid 19 e di non aver avuto nemmeno un decesso. Durissimo il giornalista e parlamentare Tommaso Cerno che definisce quello di Amici un comportamento da mago e non da dottore. Da parte sua Bassetti si augura un pronto intervento dell'ordine dei medici e si dice fortemente preoccupato per i pazienti del medico anti vaccino: "La cosa più brutta - sostiene - è che questo signore domani curerà pazienti con queste idee, ho davvero paura per loro".

Lo scienziato Silvestri: "Chi ha frenato la sperimentazione gratuita ora dica perché e si prenda le colpe. Si potevano salvare vite"

Ma il dottor Mariano Amici urla spesso sopra la voce dello stesso Bassetti, quasi gli impedisce di parlare e continua a tirare in ballo le sue teorie che il mondo scientifico considera assurde. Amici strilla a tal punto che fa perdere la pazienza anche a Massimo Giletti che ha concesso al medico di andare in trasmissione a illustrare le sue teorie. Le urla senza basi scientifiche non piacciono affatto al conduttore: "Deve darsi una calmata, non può essere maleducato in questo modo". Clicca qui per il video dello scontro tra Bassetti e Amici.

Piano vaccini in Lombardia, la Moratti chiama Bertolaso

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.