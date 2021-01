Mezz'ora in più, Bonomi e Sileoni fra gli ospiti di Annunziata e Di Bella: i temi di confronto

31 gennaio 2021 a

a

a

Mezz'ora in più’ e ‘Mezz'ora in più/Il mondo torna in onda oggi domenica 31 gennaio 2021, a partire dalle 14,30 su Rai3. Gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella, sono stati annunciati sul sito della Rai.

Salvini duro sulle consultazioni di Fico: "Stiamo perdendo tempo" | Video

Si tratta del direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio, del presidente di Confindustria Carlo Bonomi, e ancora il promotore della campagna "Diritto alla Cura" Vittorio Agnoletto, la vice direttrice generale dell'Istituto Bruno Leoni Serena Sileoni, il vice presidente esecutivo dell'Ispi Paolo Magri e il direttore del Tg2 Gennaro Sangiuliano.

Renzi continua la melina: l'ultima dichiarazione su Conte e il prossimo governo. E indica la data delle elezioni

Al centro del dibattito del programma c'è ovviamente la crisi di governo. Sarà il tema conduttore della trasmissione, ma non certo il solo. Verrà trattato - secondo quanto annunciato e per la portata degli ospiti di oggi - il braccio di ferro tra Unione Europea e case farmaceutiche per il rispetto dei contratti sui vaccini. E ancora largo alla politica estera con l'amministrazione Biden tra lotta al Covid 19 e nuovo multilateralismo in politica estera.

A propostito della situazione Covid in Italia, proprio oggi sono arrivati dei dati che danno la dimensione della gravità della seconda ondata. Sono infatti 49.274 i decessi per Covid in Italia durante la seconda ondata dell’epidemia, che comprende il periodo che da ottobre a oggi. È quanto ha rilevato l’Iss nel suo report ’Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all’infezione da SARS-CoV-2 in Italia'. Nella prima a prima ondata (marzo-maggio 2020) i morti furono 34.278. La Lombardia è stata la Regione più colpita: in totale ha registrato 26.674 vittime, il 31% del totale (nella prima ondata i morti lombardi hanno rappresentato il 47,7% del totale). Dati che arrivano nell'avvio della campagna di vaccinazione con le difficoltà dell'arrivo delle dosi per i ritardi delle case farmaceutiche del quale si parlerà in maniera diffusa nel corso della trasmissione.

Crepe nel centrodestra? La frecciata di Berlusconi a Salvini e Meloni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.