Crisi governo, Zingaretti (Pd) dopo incontro con Fico: "Serve patto di fine legislatura"

Si è concluso l'incontro tra la delegazione del Pd e il presidente della Camera Roberto Fico che ha ottenuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un incarico esplorativo per verificare se c'è una maggioranza in parlamento per sostenere un governo. All'uscita, intorno alle 18.10, il segretario del Pd Nicola Zingaretti ha dato l'ok a un nuovo programma di di fine legislatura con una precisa agenda fino al 2023. "Questo obiettivo di costruire un programma di legislatura deve essere in assoluta sintonia con la voglia degli italiani di guardare al futuro con fiducia. Quello che dobbiamo far prevalere è il bene comune del Paese e, in questo momento, ciò coincide con la necessità di avere un governo e un programma di fine legislatura". ha detto il segretario che nel pomeriggio aveva rinnovato la fiducia a Conte: "E' l'unico che può avere consensi".

Già dell'incontro alla Camera Zingaretti aveva messo le cose in chiaro. Il Pd non intende mollare Conte. Per renderlo chiaro ha pubblicato un post su Facebook: "Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato. Ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza. Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici".

Governo, Zingaretti: "Il Pd indica solo Conte per un programma vincolante e strategico"

Concetti che sono stati ripetuti poi al presidente della Camera. Dopo l'incontro Zingaretti ha parlato solo dell'agenda di programma e del patto di fine legislatura dando per scontato che per loro Conte non si tocca: "Chiediamo a tutte le forze politiche di stare in questo confronto con volontà e spirito costruttivo, indispensabili per ottenere i risultati". Per il leader del Pd ci sono le condizioni per rilanciare il Paese. "Noi vediamo l'occasione del patto di legislatura come un'occasione non per tornare all'Italia pre-pandemia ma per ricostruire questo Paese. Noi faremo di tutto per essere leali e coerenti con questo scopo, ci permettiamo di afre un appello affinché tutti lo siano perché a questo punto non si può davvero sbagliare".

Il M5s a Fico: "Conte non si discute, accantonare il Mes"

