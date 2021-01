Crisi governo, Crimi dopo incontro con Fico: "Conte non si discute"

30 gennaio 2021 a

"Per noi Conte deve rimanere alla guida del governo". Sono le parole di Vito Crimi, capo politico del M5s, al termine dell'incontro con il presidente della Camera che ha avuto dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella un mandato esplorativo per valutare la presenza di una maggioranza per formare un governo. "Innanzitutto abbiamo posto l'esigenza che si lavori a un cronoprogramma dettagliato in temi e tempi, che dia comunicazione certa del lavoro che il governo dovrà fare, e che dovrà essere solennemente sottoscritto da tutte le forze che parteciperanno al governo", ha esordito Crimi per poi mettere in chiaro che per il Movimento Giuseppe Conte non si tocca. "La sua posizione non è in discussione". Il capo politico del M5S ha lanciato una nuova stoccata a Renzi quando ha invitato le forze politiche che sosterranno l'eventuale governo a mettere da parte argomenti che dividono come quello del Mes.

