Governo, Zingaretti: "Il Pd indica solo Conte per un programma vincolante e strategico"

"Il Pd ribadisce di indicare Conte come la sola personalità capace di raccogliere i consensi necessari. Egli ha ottenuto già la fiducia piena alla Camera dei deputati e un sostegno amplissimo al Senato" afferma il segretario del Pd Nicola Zingaretti blindando il proprio partito attorno al premier che ha guidato gli ultimi due esecutivi.

Conte, sottolinea Zingaretti in un post su Facebook, "ha lavorato con noi ed è in grado di garantire equilibrio e una immediata ripartenza. Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici". Per poi affermare lo spirito collaborativo dei dem: "È stato dato al presidente della Camera Fico un mandato esplorativo. Lo aiuteremo a svolgere il suo lavoro con convinzione e responsabilità. Sosteniamo l’iniziativa assunta dal presidente Mattarella per superare la crisi di governo. Bisogna fare presto. C’è una distanza ormai quasi insopportabile tra il sentimento degli italiani e le loro preoccupazioni quotidiane e un dibattito politico ai più incomprensibile, chiuso in se stesso, in alcuni casi mosso da soli interessi personali o di partito" aggiunge Zingaretti.

E ancora: "Occorre sviluppare in queste ore quel confronto programmatico richiesto da tutti e che noi ci auguriamo sia franco, approfondito e privo di strumentalità e di confusi diversivi e obiettivi politici. Mantenere la dignità della politica è un tutt’uno con la ricostruzione di un governo ampio fondato su un programma vincolante e strategico. Se si perde la dignità della politica ogni obiettivo raggiunto nei fatti sarebbe vano" spiega il segretario Dem. Il Pd sarà il secondo partito nel calendario delle consultazioni a colloquiare con Fico e cercare la convergenza che possa dare sostegno a un esecutivo solido. Il Pd sta con Conte ma le sorprese nelle prossime ore non sono da escludere.

