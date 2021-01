Governo, crepe nel centrodestra: Carfagna contraria all'Aventino. Monito di Meloni: "Strappi difficili da ricucire"

30 gennaio 2021 a

Governo, crepe nel centrodestra sull'atteggiamento da tenere di fronte a un possibile esecutivo istituzionale o sul "modello Ursula". A palesare le differenti visioni all'interno della coalizione sono Mara Carfagna (Forza Italia) a cui risponde, indirettamente, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni.

Ad aprire il tema è stata la vice presidente azzurra della Camera che, in un'intervista a Repubblica, ha detto: "Il centrodestra ha fatto bene in questo primo giro a preservare l’unità della coalizione e a ritrovare compattezza sul veto al Conte ter. Dopo, dato che le elezioni si allontanano, credo che il centrodestra compirebbe un grave errore col chiudersi, arroccarsi sull’Aventino". Carfagna ha poi aggiunto: "Il gesto di vero patriottismo sarebbe quello di proporre un governo col sostegno dei migliori, che poi è la soluzione nella quale si riconosce una parte consistente dell’elettorato di Forza Italia e Lega. Ma anche di Fratelli d’Italia, ne sono certa".

Di altro avviso l'ex ministro della giovetù, che al Corriere della Sera offre il suo punto di vista: "Il doveroso rispetto che si deve al Capo dello Stato se dovesse decidere di non sciogliere le Camere, sarebbe giusto valutare, certo, ma da me non c’è alcun cambio di linea. Non entrerò mai in un governo con Pd e M5S, perché credo che all’Italia serva un governo forte, coeso, scelto dagli italiani col loro voto. Ho letto e sentito sfumature diverse, ma confido e spero che il centrodestra resti compatto". E nel caso in cui si dovesse arrivare a un governo di unità nazionale, Meloni è prudente, pur auspicando l'unità della coalizione: "Le valutazioni le faremo con serenità quando arriverà il momento di farle, ma nessuno credo vorrà avventurarsi in percorsi che non fanno bene all’Italia. È già accaduto che alcune forze prendessero strade diverse, poi abbiamo faticosamente ricucito". Infine, il monito: "Certo, la speranza è che non accada, perché poi è difficile ritrovare la compattezza perduta".

