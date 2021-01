Governo, M5S al Quirinale. Crimi: "Siamo con Conte, adesso non è il momento dei veti"

29 gennaio 2021 a

"Per il Movimento 5 Stelle l’unica persona in grado di condurre con serietà ed efficacia il Paese attraverso questa fase particolarmente complessa è Giuseppe Conte. Nel corso dell’ultimo anno, in condizioni eccezionalmente gravi e difficili, ha dimostrato di saper operare con senso di equilibrio, capacità decisionale e spirito di sintesi". Lo dice il capo politico del M5S, Vito Crimi, al termine delle consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato.

"Abbiamo sempre messo il bene comune davanti a tutto, partecipando all’azione di Governo mai per ambizione, ma solo per autentico spirito di servizi. In questa pandemia che ancora oggi, giorno dopo giorno, ci priva di tanti affetti e persone care, siamo chiamati tutti a servire con rinnovato impegno e dedizione. Proteggere la salute dei cittadini. Sostenere chi è in stato di bisogno e dare un futuro alla nostra straordinaria comunità sostenendo le aziende che ogni giorno lottano per sopravvivere, affinché possano competere con le loro concorrenti estere, grazie ad un Paese in pieno processo di innovazione. Queste sono le sfide che ci attendono e sono le sfide che intendiamo affrontare insieme", aggiunge Crimi dal Quirinale.

"Può oggi il Paese accettare che sia il momento dei veti, dei personalismi, dell’arroccarsi sulle proprie posizioni? O piuttosto chiede che sia il momento della responsabilità e della condivisione? È il momento di fare un passo avanti, tutti insieme. E farlo velocemente", conclude Crimi. In precedenza era toccato al Centrodestra fare le consultazioni escludendo "la possibilità di un appoggio alla stessa maggioranza che sta tenendo il paese in ostaggio da settimane" ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, promettendo però di valutare qualsiasi decisione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ora però si attende proprio una comunicazione da parte del presidente Mattarella che ha completato tutte le consultazioni previste in calendario.

