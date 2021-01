Governo, centrodestra al Quirinale. Salvini: "Noi diciamo no a maggioranza voltagabbana. Ma valuteremo decisioni di Mattarella"

29 gennaio 2021 a

"Esclusa la possibilità di un appoggio alla stessa maggioranza che sta tenendo il paese in ostaggio da settimane" ha detto il segretario della Lega, Matteo Salvini, al termine delle consultazioni del centrodestra con il capo dello Stato, Sergio Mattarella.

La delegazione unitaria del centrodestra, che "rappresenta la maggioranza del Paese e governa 14 Regioni su 20, ha espresso al presidente della Repubblica la comune preoccupazione per la situazione sanitaria, economica e sociale in cui versa l’Italia, situazione che è stata aggravata da un governo incapace e nato da un accordo di Palazzo" ha detto poi Salvini. "La crisi, causata dai litigi, dalla vanità e dagli interessi personali di chi stava al governo, necessita di una soluzione rapida e incisiva". E ancora: "Tutti i componenti della delegazione hanno escluso la possibilità di qualsiasi appoggio alla riedizione della stessa maggioranza, che sta tenendo in ostaggio il Paese da settimane e che sarebbe ancor più debole qualora fosse garantita da singoli voltagabbana. Tutti i componenti si sono riservati, ove non si andasse ad elezioni, di valutare con il massimo rispetto ogni decisione che spetta costituzionalmente al Capo dello Stato all’esito delle consultazioni in corso" afferma il leader della Lega. Infine il centrodestra ha confermato al Presidente della Repubblica "piena disponibilità a collaborare per tutti i provvedimenti necessari a salvaguardare gli interessi degli italiani - come peraltro fatto fino ad oggi e in modo spesso decisivo - a partire da un efficace utilizzo dei fondi del Recovery, dal piano vaccini fino ai ristori e ai rimborsi per famiglie e imprese" ha concluso il leader leghista leggendo un testo e parlando a nome di tutta la coalizione.

La delegazione del Centrodestra era composta da: Fratelli d’Italia con la leader del partito, Giorgia Meloni e i capigruppo di Senato e Camera, rispettivamente Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida; Forza Italia con il vicepresidente del Partito, Antonio Tajani e i capigruppo di palazzo Madama e Montecitorio, rispettivamente Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini; Lega, con il leader, Matteo Salvini e i capigruppo di Senato e Camera, rispettivamente Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari e da rappresentanti della componente Noi con l’Italia-Usei-Cambiamo-Alleanza di centro del gruppo Misto della Camera e della componente Idea-Cambiamo del gruppo Misto del Senato.

