Titolo V, crisi di governo e nuovi vaccini al centro della trasmissione di Rai3: da Toti a Ricciardi, gli ospiti

Appuntamento questa sera, venerdì 29 gennaio alle 21.20 su Rai3, con Francesca Romana Elisei e Roberto Vicaretti, in diretta dagli studi Rai di Napoli e Milano che conducono il programma Titolo V. La trasmissione approfondirà le tematiche relative alla crisi di governo e dei nuovi vaccini anti Coronavirus.

Sono stati annunciati anche gli ospiti del programma che raggiungeranno gli studi e che saranno in collegamento. Si tratta di Beatrice Lorenzin deputata PD, Giovanni Toti Presidente della Regione Liguria, Nicola Fratoianni deputato LEU, Giorgio Mulé deputato FI, Nello Musumeci Presidente della Regione Sicilia, Sigfrido Ranucci autore e conduttore Report, Guido Rasi ex direttore esecutivo dell’EMA, Walter Ricciardi consulente del Ministero della Salute, Alessandra Ghisleri Euromedia Research, Michele Usuelli Consigliere +Europa/Radicali della Regione Lombardia, e i giornalisti Marianna Aprile, Claudio Brachino, Carlo Puca e Virman Cusenza.

Alla satira di Gabriella Germani nei panni di Lilli Gruber ed altri personaggi è affidata la copertina dell’anteprima di ogni puntata. Una trasmissione particolarmente ricca di spunti alla fine di una giornata decisiva sul fronte della crisi di governo.

Verrà fatta una analisi sullo scenario scaturito dalla crisi del Paese provato dalla pandemia. A proposito di Covid verrà affrontata la situazione che riguarda le misure adottate nelle varie regioni, sempre purtroppo in presenza di un numero sempre troppo alto di vittime giornaliere.

"Le questioni rimaste sospese - viene detto in una nota di presentazione del programma - sono tante: dai lavoratori in cassa integrazione al pagamento delle cartelle esattoriali, dal blocco dei licenziamenti ai ristori, fino al Recovery Plan".

Non mancheranno gli approfondimenti sul piano vaccinale dopo settimane di rallentamento, dovuto alle diminuzioni delle quote spettanti all’Europa, e che fanno domandare se Pfizer e AstraZeneca sapranno tenere fede ai loro impegni. Il piano vaccini che aveva acceso le speranze di ripartenza andrà quindi ricalcolato con un nuovo calendario in una corsa contro il tempo. Che armi abbiamo per difenderci contro questi colossi della farmaceutica? è la domanda a cui dare stasera una risposta.

