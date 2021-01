Giorgia Meloni in stampelle al Quirinale: "Piccolo incidente atletico. No a Governo zoppo"

29 gennaio 2021 a

a

a

Il Centrodestra dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella per le consultazioni poco prima delle ore 16 di oggi venerdì 29 gennaio. Prima però è andato in scena un vertice tra tutti i rappresentanti delle forze del Centrodestra tra cui Giorgia Meloni arrivata in stampelle a causa di un "piccolo incidente atletico".

Il doppio gioco di Renzi logora Pd e M5S: si allontana il Conte ter?

Il presidente di Fratelli d’Italia, ai cronisti che le chiedevano i motivi dell'infortunio, ha risposto scherzando che "ormai la crisi la rappresentiamo invece di raccontarla" e aggiungendo un secco "no al Governo zoppo".

Ultimo giorno di consultazioni: oggi tocca a centrodestra e M5S. Poi il presidente Mattarella dovrà scegliere

Il suo è un "no" al Conte-ter, "no" ribadito da giorni, senza indugi. Quel Conte-ter che però, con il passare delle ore, sembra sempre più lontano. La delegazione del Centrodestra è composta da: Fratelli d’Italia con la leader del partito, Giorgia Meloni e i capigruppo di Senato e Camera, rispettivamente Luca Ciriani e Francesco Lollobrigida; Forza Italia con il vicepresidente del Partito, Antonio Tajani e i capigruppo di palazzo Madama e Montecitorio, rispettivamente Anna Maria Bernini e Mariastella Gelmini; Lega, con il leader, Matteo Salvini e i capigruppo di Senato e Camera, rispettivamente Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari e da rappresentanti della componente Noi con l’Italia-Usei-Cambiamo-Alleanza di centro del gruppo Misto della Camera e della componente Idea-Cambiamo del gruppo Misto del Senato.

Il Consiglio dei ministri proroga il congelamento delle cartelle esattoriali al 28 febbraio

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.