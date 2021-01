Genova, saluto fascista in consiglio a Cogoleto: Digos in Comune. Acquisiti i filmati per le indagini

29 gennaio 2021 a

Genova, il saluto fascista con cui tre consiglieri comunali di minoranza hanno votato nel corso dell'assemblea cittadina di Cogoleto di mercoledì 27 gennaio potrebbe finire in Procura. Dopo la denuncia del sindaco, Paolo Bruzzone, sono arrivati in Comune gli agenti della Digos per acquisire i filmati della seduta. "Abbiamo deciso di presentare denuncia contro i consiglieri del consiglio comunale che hanno votato l’approvazione del bilancio con il saluto fascista. Abbiamo inoltrato la denuncia anche al Prefetto di Genova che potrebbe far decadere la loro carica", ha spiegato il primo cittadino, Bruzzone.

"Ci sono testimoni che dichiarano di aver sentito Francesco Biamonti e Valeria Amadei dire ’Votiamo con il saluto fascista?’ Per quanto riguarda Mauro Siri la sua collocazione al bancone era più lontana e defilata quindi saranno gli organi competenti a giudicare". Come detto, gli agenti della Digos sono stati nella sede dell’amministrazione a Cogoleto - sulla quale oggi è stata issata la bandiera antifascista - per raccogliere i video originali dello streaming e parlare con alcuni dei presenti alla seduta che hanno già rilasciato le loro deposizioni. Questa mattina inoltre ci sarà un primo incontro con i legali per capire se la vicenda finita in tribunale.

Intanto la Lega ha sospeso il suo consigliere Francesco Biamonti, come reso noto dal commissario regionale Edoardo Rixi. "La Lega ha preso la sua decisione: Biamonti è un consigliere che milita in Lega da 30 anni. Qualora si acclarassero comportamenti non accettabili per il nostro movimento che nasce con radici diverse, valuteremo l’espulsione. La Lega da sempre sostiene i valori della Repubblica e della Resistenza. Per questo condanniamo però la 'caccia al mostro' con messaggi disgustosi sui social con minacce esplicite. Chiedo che ci sia un ritorno alla forma e alla sostanza nell’altro di un ragionamento democratico per non creare il contrario di quello che si deve difendere".

