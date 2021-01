Covid, migliorano i dati: sedici regioni verso la zona gialla. Crescono le attese per le decisioni della Cabina di regia

28 gennaio 2021 a

Come ogni settimana cresce già l'attesa per la giornata di domani, 29 gennaio. Tutti i venerdì la Cabina di regia decide i colori da assegnare alle regioni per le restrizioni legate al Covid 19. Regioni che ovviamente sperano di vedere diminuire i divieti. Questa volta i dati sembrano leggermente confortanti e sono addirittura sedici i territori che potrebbero ritrovarsi in zona gialla a partire da domenica. Naturalmente bisogna attendere l'analisi dei numeri, di tutti i parametri che vengono presi in considerazione per l'assegnazione del colore. Da cosa deriva l'ottimismo? In particolare dal calo dei contagi che si è registrato complessivamente nella settimana che va dal 18 al 24 gennaio, quella che sarà presa in considerazione. Ovviamente ci sono territori in cui il dato è stato più importante, altri dove invece si è rivelato minore, ma nel complesso a livello nazionale è di circa il 18%.

