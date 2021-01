Governo, battuta di Mentana: "Lo scontro è tra Renzi e Zingaretti, sono come Lukaku e Ibrahimovic" | Video

27 gennaio 2021 a

a

a

"Lo scontro è tra Matteo Renzi e Nicola Zingaretti: sono come Lukaku e Ibrahimovic". La battuta è di Enrico Mentana, direttore del tg di La7, durante un dibattito con il giornalista Tommaso Labate durante la Maratona Mentana dedicata alla crisi di governo. Il video che proponiamo, tratto dall'account Twitter ufficiale di La7, riprende quel passaggio nell'ambito della discussione sul rapporto tra il leader di Italia Viva e il segretario del Pd.

Il riferimento è allo scontro che si è avuto sul campo da calcio dello stadio di San Siro di Milano in occasione della gara a turno unico dei quarti di finale di Coppa Italia, che ha visto contrapposte Inter e Milan nel derby della Madonnina. Una partita vinta dai nerazzurri al '97 ma passata alle cronache per il duro scontro tra i due attaccanti poco prima della fine del primo tempo, con scambio di insulti e accenno di rissa.

In Senato nasce il gruppo Europeisti ma i numeri non cambiano. Sempre più difficile la posizione di Conte

In serata Enrico Mentana ha dedicato uno speciale in prima serata alla crisi di governo, con diversi ospiti, in particolar modo giornalisti e analisti politici, dove ha dato anche tutte le notizie dell'ultima ora di questa prima giornata di consultazioni avviate dal capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ha incontrato i presidenti di Camera e Senato, e parlato telefonicamente con il presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napolitano. Domani, giovedì 28 gennaio, sarà la giornata dedicisiva della crisi iniziata formalmente con le dimissioni delle ministre di Italia Viva il 13 gennaio, in quanto Sergio Mattarella vedrà le delegazioni di tutti i gruppi parlamentari per vedere se vi sono le condizioni utili a trovare una nuova maggioranza in grado di sostenere Giuseppe Conte o, in alternativa, un'altra figura di area di centrosinistra. Più difficile che Mattarella decida di sciogliere le camere e andare ad elezioni anticipate in questa fase ancora dominata dalla pandemia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.