Otto e Mezzo, gli ospiti di oggi di Lilli Gruber: ci sono Landini, Giannini, Severgini e Viola

Otto e Mezzo, ospiti di oggi sul programma di La7 condotto da Lilli Gruber sono Maurizio Landini, Massimo Giannini, Beppe Severgnini e Antonella Viola. Il talk show di politica affronterà il tema della crisi di governo, al termine della prima giornata di consultazioni che ha visto salire al colle dal presidente Sergio Mattarella, la seconda e la terza carica dello Stato, ovvero i presidenti di Senato e Camera, ossia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Raffaele Fico.

Mattarella ha incontrato Casellati e Fico. Telefonata anche col presidente emerito Napolitano. Domani i gruppi parlamentari

Domani, invece, iniziano le consultazioni degli esponenti dei vari gruppi parlamentari delle due camere, con un "tour de force" che dalle ore 10 si protrarrà fino alle 18.30. Solo allora il capo dello Stato avrà il quadro completo delle richieste e delle disponibilità dei vari gruppi parlamentari, potrà decidere quale strada indicare. Tra le soluzioni più probabili c'è un nuovo mandato esplorativo per il premier uscente, Giuseppe Conte, ma non si esclude anche la possibilità di un ricorso a una terza figura, neutra e istituzionale, in grado allargare il perimetro di una possibile maggioranza. Più difficile, anche se da non scartare, il ritorno alle urne.

In Senato nasce il gruppo Europeisti ma i numeri non cambiano. Sempre più difficile la posizione di Conte

Anche se Mattarella ha sempre fatto capire di preferire un governo in grado di condurre il Paese oltre lo stato di emergenza attuale legato alla pandemia in corso, anziché optare per due mesi di campagna elettorale, lasciando in carica l'esecutivo uscente per i soli affari correnti. Di tutto questo si parlerà nel talk show televisivo che anticipa uno speciale di La7 condotto da Enrico Mentana, che sarà trasmesso in prima tv a partire dalle ore 21.20. Alla stessa ora di Otto e Mezzo, su Rete 4 va in onda la trasmissione "concorrente", Stasera Italia, condotta da Barbara Palombelli.

Crisi di governo, dal Conte ter all'unità nazionale: tutti gli scenari possibili

