Cartabianca, stasera martedì 26 gennaio 2021 torna su Rai3 Bianca Berlinguer: Veltroni e Galli fra gli ospiti

Su Rai3, come ogni martedì, torna oggi 26 gennaio 2021, Cartabianca. Il programma condotto da Bianca Berlinguer va in onda in prima serata ed approfondirà i temi di attualità e politica del momento.

Alle 21.20 ospiti di Bianca Berlinguer, saranno Walter Veltroni, Partito Democratico; Francesco Boccia, Ministro per gli Affari regionali e Autonomie - Partito Democratico; Pierpaolo Sileri, viceministro della Salute - Movimento Cinque Stelle; Teresa Bellanova, Italia Viva; Massimo Galli, direttore Malattie infettive Ospedale Sacco di Milano; Massimo Gramellini, conduttore «Le Parole della Settimana»; Paolo Mieli, giornalista e scrittore; Andrea Scanzi, Il Fatto Quotidiano; Gianrico Carofiglio, scrittore; Alessandro De Angelis, vicedirettore Huffington Post Italia; Maurizio Belpietro, direttore La Verità e Panorama; Federico Rampini, giornalista e scrittore; Valentina Petrini, giornalista ed Enrico Lucci, giornalista.

Gli ospiti della trasmissione di Bianca Berlinguer sono stati resi noti nel pomeriggio di oggi a poche ore dall'inizio del programma, attraverso i canali social del programma.

Fra gli ospiti torna il professor Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell'ospedale Sacco di Milano, che nella puntata del 12 gennaio era apparso piuttosto scocciato dell'attesa mentre c'era l'intervista in studio con Matteo Renzi. Era stata la stessa conduttrice Bianca Berlinguer ad evidenziare l' “aria scocciata” del professor Galli nell'occasione. “Un po' troppo scocciata, abbia pazienza”, aveva confermato lo stesso Galli, “Sono in piedi a lavorare dalle 6 di stamattina, faccio a meno… Sono preoccupato per la crisi di governo? Sono preoccupato dalla serqua di luoghi comuni che ho sentito, oltretutto, mi perdoni: forse è il caso che ne parliamo un'altra sera con tranquillità”, aveva detto il professore, uno degli esperti più noti in televisione da quanto è cominciata l'epidemia. Oggi è previsto il ritorno per fare il punto sulla pandemia in una puntata che avrà al centro della discussione anche la crisi di governo con gli altri ospiti.

