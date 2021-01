DiMartedì, gli ospiti di Giovanni Floris nella trasmissione di stasera martedì 26 gennaio 2021 su La7: anche Salvini e Gualtieri

26 gennaio 2021 a

Torna stasera, martedì 26 gennaio 2021 su La7, DiMartedì. Appuntamento in prima serata con la politica e l'attualità nella trasmissione condotta da Giovanni Floris.

Covid, Ilaria Capua a DiMartedì: "Vaccini a rischio per le nuove varianti? Si possono anche aggiornare"

Tra gli ospiti di stasera del talk show condotto da Giovanni Floris, dalle ore 21.15, ci sono David Sassoli, presidente Parlamento europeo, Matteo Salvini, Lega, Roberto Gualtieri, ministro Economia, Bruno Tabacci, presidente Centro Democratico, Carlo Cottarelli, direttore osservatorio conti pubblici italiani, la virologa Ilaria Capua, Barbara Gallavotti, biologa e autrice Superquark.

La virologa Ilaria Capua: "Tra quelli che usano sempre le mascherine, quanti sono finiti in ospedale?"

Gli ospiti di questa trasmissione che vedrà al centro la politica con la crisi di governo e il punto sulla pandemia, sono stati annunciati sui canali social.

Salvini in giornata, ha dato un anticipo della sua posizione sulla crisi di governo che verrà spiegata nei dettagli nel corso della trasmissione La7. "Mentre Conte si dimette e Pd, 5Stelle e Renzi litigano, la Lega - aveva affermto Salvini - riunisce in questo momento la segreteria politica.

Governo, Prodi a DiMartedì azzarda il paragone: "Renzi con Conte come Bertinotti con me, vuole solo rompere"

Premesso un chiaro NO a perdite di tempo e a governi pasticciati figli di parlamentari in vendita, con sindaci e governatori stiamo lavorando per risolvere i problemi legati alla cassa integrazione che non arriva, a rimborsi e ristori fantasma, ad un piano vaccinale in forte ritardo ed ai medici promessi dal governo e non ancora arrivati negli ospedali, alla riapertura in sicurezza delle scuole, alla ripartenza di negozi, bar, ristoranti, palestre, impianti sportivi e realtà culturali. Altri litigano per le poltrone e per tirare a campare, noi ci occupiamo della vita vera e degli italiani, ha detto il leader della Lega Matteo Salvini. Una posizione molto netta e decisa sulle volontà della Lega in questo momento di dimissioni del premier Conte.

