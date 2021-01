Crisi Governo, Tajani: "Disponibili per unità nazionale. Forza Italia non lascia il Centrodestra"

26 gennaio 2021 a

"Ci rimettiamo alla saggezza del capo dello Stato. Abbiamo detto che se tutti i migliori si mettono assieme per affrontare l’emergenza e si può dare vita a un governo di unità nazionale stabile e serio e non sottoposto a ricatti" spiega Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia, fuori da Palazzo Chigi a crisi ormai ufficializzata dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte.

"Gli italiani non sono interessati a giochetti di Palazzo, vogliono sapere quando saranno vaccinati e come si affronta l’emergenza economica. Altrimenti, per avere un governo serio lo strumento è il voto. Siamo disponibili a fare tutto quello che serve per gli italiani. Vedremo quale sarà la posizione del centrodestra, ma non c’è nessuna possibilità che Forza Italia esca dal centrodestra", ha aggiunto Tajani.

