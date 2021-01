Vittorio Sgarbi e le dimissioni di Conte: "Ciao Giuseppi. Porteremo tra i nostri ricordi la tua pochette bianca"

26 gennaio 2021 a

a

a

Vittorio Sgarbi infierisce sul premier dimissionario Giuseppe Conte. Il critico d'arte, parlamentare e sindaco di Sutri non è mai stato tenero con il governo giallorosso e con i 5 Stelle in particolare.Così la "resa" di Conte in qualche modo deve averlo reso felice. Sgarbi ha deciso di esternare il suo sentimento con un ironico post pubblicato su i suoi profili social. "Ciao Giuseppi. Porteremo tra i nostri ricordi la tua pochette bianca". Un commento ironico e perfido che ha seguito quello del mattino del 26 gennaio quando Sgarbi aveva invitato Mattarella a staccare la spina al governo: "Siamo ormai all'accanimento terapeutico. Questo è un Governo di moribondi. Caro Mattarella, quando staccherai la spina sarà sempre troppo tardi".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.