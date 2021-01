Governo, Conte lascia Quirinale dopo le dimissioni. Ora incontro con i presidenti di Senato e Camera

26 gennaio 2021 a

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha lasciato il Palazzo del Quirinale, dove ha consegnato le sue dimissioni nelle mani del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Conte e' uscito in auto dopo mezz'ora dal suo arrivo. Il presidente del Consiglio dimissionario si è diretto poi a Palazzo Giustiniani per incontrare il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, dopo essere stato ricevuto dal Capo dello Stato. E' in programma, come da prassi, anche un incontro con il presidente della Camera Roberto Fico. C'è attesa per il calendario delle consultazioni che, secondo indiscrezioni, dovrebbero partire già domani mercoledì 27 gennaio. Bisognerà capire se c'è il margine per un nuovo incarico a Conte. Il premier dimissionario non ha organizzato nessuna conferenza stampa, tuttavia non è stato escluso che possa parlare attraverso un video.

