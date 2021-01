Governo, Conte al Quirinale a mezzogiorno per le dimissioni

26 gennaio 2021 a

Giuseppe Conte salirà al Colle a mezzogiorno del 26 gennaio per dimettersi come ha annunciato durante il consiglio dei ministri che si è svolto alle 9. Da quello che riferisce AdnKronos il presidente del Consiglio ha condiviso la decisione con i ministri ringraziandoli per questi 16 mesi di lavoro. Ora bisognerà capire se ci sarà un nuovo incarico per provare a formare un Conte ter. Il premier Giuseppe Conte non terrà nessuna conferenza stampa. "Non era in programma, non verrà convocata", confermano dal suo staff, dopo che la notizia di una possibile conferenza era rimbalzata con forza nelle ultime ore. Non è tuttavia escluso, riferiscono alcuni beninformati, che il premier motivi la sua decisione in un video o una dichiarazione che potrebbe essere diffusa nelle prossime ore.

