Governo, Conte ha annunciato dimissioni al Cdm. Ora è atteso al Colle

26 gennaio 2021 a

a

a

Tutto come da copione. Conte ha annunciato al Consiglio dei ministri partito alle 9 del 26 gennaio la scelta di recarsi al Quirinale per rassegnare le dimissioni. Un passo che era stato preannunciato nella serata di lunedì 25 gennaio. Ora il premier dimissionario è atteso al Colle per rassegnare ufficialmente le dimissioni davanti al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Le ipotesi in campo sono diverse. Quella di un nuovo incarico all'avvocato del popolo per cercare di formare un governo Conte ter, magari dopo una ricucire con Renzi e Italia Viva. Le altre opzioni sono un governo senza Conte premier, quello di unità nazionale o le elezioni.

Il Consiglio dei ministri è terminato intorno alle 10.15 e Conte ha lasciato Palazo Chigi per il Colle.E' stata annunciata una conferenza stampa al termine della visita in Quirinale.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.