Governo, Mastella: "Conte ter, per me ci sono i numeri" | Video

Un Conte ter è possibile. Parola di Clemente Mastella, il sindaco di Benevento che nei giorni scorsi si è speso per cercare responsabili e costruttori per sostenere il governo. Lo ha detto durante la puntata del 26 gennaio di Mattino 5, la trasmissione mattutina di Canale 5. Proprio mentre il premier sta annunciando le dimissioni durante il Consiglio dei ministri Mastella si dice ottimista su un nuovo governo a guida Conte: "Credo ci siano i numeri, basta aspettare".

Per Mastella ci sarà "un rinsavimento politico da parte di Renzi". "I servizi segreti non sono più in mano a Conte, il recovery plan è stato modificat e dunque non ci sono motivi per continuare con questa crisi", ha continuato l'ex ministro che ha aggiunto anche un po' di pepe: "Forse questa seduzione politica per Conte ha determinato una specie di invidia da parte di Pd e di una parte dei 5 Stelle"

