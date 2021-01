Governo, Conte si dimette dopo Consiglio dei ministri. Poi sale al Colle. Cosa succede ora

26 gennaio 2021 a

Come annunciato lunedì 25 gennaio Giuseppe Conte si dimetterà questa mattina, 26 gennaio, nell'ultimo Consiglio dei ministri del primo governo giallorosso in programma alle nove. Subito dopo, intorno alle 11,30, salirà al Quirinale per formalizzare le dimissioni nelle mani di Mattarella. La maggioranza, da quello che si apprende, punta a un Conte ter. Uno degli scenari possibili è quello di un nuovo incarico all'avvocato per verificare se c'è una maggioranza possibile in parlamento (magari dopo una ricucitura con Italia Viva di Renzi). L'altro scenario è quello di un governo di unità nazionale che al momento, nonostante le aperture di Forza Italia e altre forze di governo, appare improbabile. Se non ci sarà una maggioranza sarà scioglimento delle camere e le elezioni anticipate. C'è l'ipotesi di un nuovo governo senza Conte con Italia Viva in maggioranza: circolano i nomi di Marta Catarbia e Luigi Di Maio. Le consultazioni del presidente della Mattarella con le forze politiche potrebbero partire già domani, mercoledì 26. gennaio. si cerca di fare in fretta per avere presto un nuovo governo.

