Report, vaccino Covid: il braccio di ferro tra Ema, governi e aziende farmaceutiche | Video

25 gennaio 2021 a

Un braccio di ferro tra l'Ema - l'agenzia del farmaco europea - la commissione europea, i governi e le aziende farmaceutiche per l'approvazione del vaccino. E' quanto è emerso dall'inchiesta di Report andata in onda su Rai 3 nella serata del 24 gennaio. La trasmissione, insieme al collettivo di giornalismo investigativo behindthepledge ha svelato i documenti segreti di emaleaks.

Si alcune mail interne il numero due dell’Ema Noel Wathion commenta le pressioni subite dalla Commissione per accelerare l’autorizzazione. Vengono citati dei documenti interni nei quali la commissione fa delle forti pressioni per accelerare le autorizzazioni. "Il problema erano alcuni stati membri che minacciavano di autorizzare in autonomia il vaccino", ha rivelato una dirigente dell'Ama

