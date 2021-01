Report indaga su Salvatore Palella. Luci e ombre del successo del re dei monopattini | Video

25 gennaio 2021 a

Come è nato l'impero del re dei monopattini Salvatore Palella? Report ha dedicato diversi servizi al titolare della Helbiz -società leader nello sharing dei mezzi elettrici - durante la puntata del 25 gennaio. Palella oggi vive a New York ed è uno degli imprenditori di successo per la micro mobilità. La trasmissione ha indagato sul passato dell'imprenditore. Una prima società andata male nel nord Italia, poi l'esperienza disastrosa con l'Acireale Calcio.

Secondo Report in quella fase l'imprenditore entro in contatto anche con il figlio di un boss di mafia che fece da intermediario per comprare il marchio. Ma, secondo l'inchiesta, Palella lasciò più di un debito in giro. Nel febbraio del 2018 Salvatore Palella lancia la sua Ico, una forma di raccolta fondi attraverso la vendita di criptovaluta. Tuttavia l’avventura finisce non come dovrebbe e sulla questione è partita anche una class action che secondo l'azienda è stata già archiviata. "Nonostante tutto - sottolineano da Report - quasi tutte le città italiane si sono affidate a Helbiz per il servizio dei monopattini a noleggio senza chiedere nulla sull'origine della società".

