Ciampolillo a Un giorno da pecora: "Ho chiesto a Conte di diventare vegano. Ha detto che gli interessa"

25 gennaio 2021 a

Il senatore Lello Ciampolillo ha chiesto al premier Conte di diventare vegano. La rivelazione dell'ex parlamentare del M5S arriva durante la puntata di lunedì 25 gennaio del programma radiofonico Un giorno da pecora. "È vero che ha suggerito al premier di diventare vegano?", ha chiesto il conduttore. "Certo, l’alimentazione vegetale fa bene a tutti. E lui mi ha risposto: ci pensero, mi interessa". Il senatore ha poi svelato anche il motivo del ritardo al voto sulla fiducia in Senato di martedì scorso. "Ero in aula ma al telefono con un amico molto stretto, non un politico, per me è stata una scelta sofferta". Come ha confermato il senatore, parlava del voto: "Il mio amico si chiama Gaetano".

