Report, l'accordo tra Bossi e Salvini. I segreti del patto tra generazioni nella Lega | Video

25 gennaio 2021 a

a

a

Un patto tra Bossi e Salvini per chiudere i conti con il passato. Il tema è stato affrontato durante l'anteprima della puntata di Report del 25 gennaio su Rai 3. Il patto tra generazioni della Lega risale al 2014 quando il partito in mano a Salvini da poco siglò un patto sul la vecchia generazioni incarnata da Umberto Bossi che all'epoca era nei guai per le accuse di appropriazione indebita. Attraverso quell'accordo la Lega rinunciava a querelare Bossi per approvazione indebita e in cambio il legale storico del partito Matteo Brigandì rinunciò a parcelle per circa 6 milioni di euro. "Salvini mi ha fatto firmare la transazione con la quale ho ritirato la richiesta davanti al tribunale di Messina di sequestro di 6 milioni, lui ha risolto il suo problema e i soldi che c'erano sono spariti", ha detto il legale.

Ma quello, secondo quanto è emerso dall'inchiesta di Report, è stato l'unico punto dell'accordo che è stato rispettato. Tra gli accordi con Salvini c’era anche quello di garantire a Umberto Bossi la copertura delle spese per 450 mila euro l’anno per staff e segreteria. Ma Report ha raggiunto la segretaria Daniela Cantamessa storica di Bossi che dopo poco tempo è stata messa invece in cassa integrazione.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.