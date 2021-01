Governo, Salvini non si fida di Forza Italia e centristi: convocato summit del centrodestra

25 gennaio 2021 a

Governo, Matteo Salvini non si fida di Forza Italia e dei centristi - a cominciare da Cambiamo di Giovanni Toti - e convoca nel pomeriggio un summit delle forze di centrodestra. L'incontro si terrà dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, che rimetterà il suo mandato nelle mani di Sergio Mattarella al termine del consiglio dei ministri, previsto martedì 26 gennaio alle ore 9. Il leader della Lega vuole serrare i ranghi e provare a blindare la coalizione, visto che il pressing dei pontieri "contiani" si farà ancora più forte nelle prossime ore per trovare più responsabili possibili e nonostante le smentite, restano attenzionate Forza Italia e i piccoli, come Cambiamo e Noi con l'Italia.

