Governo, Mastella a Stasera Italia: "Senza i responsabili Conte era fottuto"

Governo, Clemente Mastella a Stasera Italia è lapidario nei confronti del premier: "Conte senza i responsabili era fottuto". L'ex guardasigilli è un fiume in piena verso chi gli dice che la "pattuglia" di parlamentari pronta a sostenere il governo non è bastata per evitare le dimissioni del premier. Anzi, ospite di Barbara Palombelli rilancia. "Al voto non si tornerà, perchè i responsabili non saranno 10 o 15 ma 180, ossia tutti i parlamentari che non saranno rieletti". Mastella crede quindi che domani Mattarella darà un nuovo mandato al premier per un Conte ter, che potrebbe includere anche Italia Viva di Matteo Renzi.

