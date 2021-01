Crisi, Toninelli: "Rischio di sommosse popolari se cade il governo e si vota. Non sarebbe colpa di Conte né del M5s"

25 gennaio 2021 a

Una crisi di governo? Potrebbe addirittura causare le sommosse popolari. Ne è convinto Danilo Toninelli, già ministro alle Infrastrutture del primo governo Conte, che si lancia come al solito in avventate dichiarazioni. E' l'agenzia Nova a riportare le parole che l'esponente del Movimento 5 Stelle ha pronunciato a margine di un flash mob sotto Palazzo Lombardia: "Se cade il governo e inizia la campagna elettorale - ha detto l'ex ministro Toninelli - la campagna vaccinale si blocca, i decreti economici si bloccano e ci saranno sommosse popolari". Le sommosse popolari che "non avranno Conte né il Movimento 5 Stelle come responsabili".

