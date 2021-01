Governo, Conte da Mattarella dopo il consiglio dei ministri sulle dimissioni

25 gennaio 2021 a

Governo, il premier Giuseppe Conte incontrerà il presidente della Repubblica Sergio Mattarella domani - martedì 26 gennaio - a conclusione del consiglio dei ministri delle ore 9, che vede come unico punto all'ordine del giorno quello delle sue dimissioni. Il premier salirà al Colle solo dopo aver condiviso con la squadra di governo la sua intenzione di fare un passo indietro. Intanto, in una nota, il M5S indica la strada per l'esecutivo: "Il Conte ter è l'unico sblocco, noi siamo a fianco del premier. Un passaggio necessario all’allargamento della maggioranza. Noi restiamo al fianco di Conte, continueremo a coltivare esclusivamente l’interesse dei cittadini, puntiamo a uscire nel più breve tempo possibile da questa situazione di incertezza che non aiuta".

