Crisi di governo, Crimi: "Conte bis al capolinea. M5S al suo fianco"

25 gennaio 2021 a

Crisi di governo, Vito Crimi è lapidario: "Il Conte bis è al capolinea". Il M5S guarda con preoccupazione agli ultimi sviluppi: alle 18 si è tenuta la riunione dei ministri e dei sottosegretari 5 Stelle con il capo politico Crimi. In serata, alle 21, l’assemblea dei gruppi di Camera e Senato. Il Movimento nelle dichiarazioni pubbliche si stringe attorno al premier: "Il M5S è convintamente al fianco del presidente Conte in questo momento estremamente difficile per il Paese", scrive Crimi in una nota. "Siamo la colonna portante di questa legislatura: come sempre ci assumeremo le nostre responsabilità, avendo come riferimento il bene dei cittadini, e ci faremo garanti dei passaggi delicati che attendono la nostra Repubblica", ha ribadito. Ma all’interno del Movimento non vengono risparmiate critiche né a Conte né ai vertici grillini per la gestione di questa fase.

