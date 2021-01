Myrta Merlino, attacco a chi è già vaccinato senza averne il diritto: "Sono sciacalli, altro che furbetti"

25 gennaio 2021 a

Quelli che sono stati già vaccinati contro il Covid 19 anche se non ne avevano ancora il diritto, non sono furbetti ma sciacalli. Lo sostiene Myrta Merlino con un duro tweet in cui attacca frontalmente e senza giri di parole le oltre 400 mila persone che "risultano vaccinate ma non appartengono al personale sanitario". La giornalista conduttrice del seguito programma L'Aria che tira che va in onda su La7 aggiunge: "Molte di loro non hanno infranto alcuna regola, molte altre sono definite furbetto, come il marito di o la moglie di". E secondo Myrta Merlino "loro sono degli sciacalli altro che furbetti".

