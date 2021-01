Vaccino, esposto dell'Italia contro Pfizer. Ministra De Micheli conferma: "Non ci fermeremo davanti a nulla"

25 gennaio 2021 a

a

a

L'Avvocatura dello Stato presenterà un esposto contro Pfizer. Lo ha confermato la ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli, durante Oggi è un altro giorno su Rai 1. De Micheli ha spiegato che "gli uffici del commisario hanno confermato e comunicato che nella giornata odierna l'Avvocatura dello Stato farà un esposto contro Pfizer, perché è del tutto evidente che il piano vaccinale che avevamo programmato insieme all'Ue va rispettato". Ha inoltre spiegato che è in corso la verifica per capire se il problema è legato effettivamente alla produzione o al fatto che le dosi sono state vendute ad altri Paesi: "Ma non ci possiamo permettere che i contratti non vengano rispettati. Non ci fermeremo davanti a nulla".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.