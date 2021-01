Crisi di governo: Conte, dimissioni già oggi? Premier pronto a incontrare Mattarella

25 gennaio 2021 a

a

a

Potrebbero arrivare già oggi le dimissioni del premier Giuseppe Conte nella mani del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Secondo fonti della maggioranza, infatti, il premier potrebbe salire già entro stasera al Colle per dimettersi. Non sembra infatti che l'attuale maggioranza possa avere i numeri sufficienti per l'approvazione della relazione sulla giustizia del ministro Alfonso Bonafede e quindi l'intento sarebbe quello di non andare alla conta. Il premier rimetterebbe quindi il suo mandato confidando che Sergio Mattarella glielo affidi nuovamente per formare un governo Conte ter con una nuova maggioranza. Ma al momento non è naturalmente possibile escludere qualsiasi altro scenario.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.