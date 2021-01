Vittorio Sgarbi, Di Maio e la gaffe del congiuntivo: "Non c'è vaccino contro l'ignoranza"

25 gennaio 2021 a

Vittorio Sgarbi torna ad attaccare Luigi Di Maio che è ancora stato preso di mira dai social per un congiuntivo sbagliato durante l'intervista a Mezz'ora in più, la trasmissione di Lucia Annunziata andata in onda nel pomeriggio del 24 gennaio. Il critico d'arte, parlamentare e sindaco di Sutri non fa sconti al ministro degli esteri: "Dispiace, ma contro l’ignoranza non c’è un vaccino: è necessario ripetere elementari e medie". L'hashtag è ancora più duro: #governodibuzzurri.

Ma cosa è accaduto? Di Maio, ospite della trasmissione, si è espresso così sulla crisi di governo: "Il presidente Conte ha detto chiaramente che qualora Renzi staccava la fiducia al governo non ci sarebbe stata la possibilità di ritornare con Renzi". Un'incertezza sul congiuntivo che non è stata perdonata dai social. Dallo staff del ministro degli Esteri hanno provato una difesa: "Nessun errore, nel parlato quella forma è ammessa". Ma Sgarbi non ha perso l'occasione per attaccare.

