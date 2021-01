Pensioni a rischio, Conte ha utilizzato i soldi dell'Inps per gli ammortizzatori

25 gennaio 2021 a

Pensioni a rischio per il buco creato dai soldi dell'Inps anticipati per gli ammortizzatori sociali. L'allarme è stato lanciato da Guglielmo Loy, presidente del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'Inps: l'istituto ha anticipato 16 miliardi di ammortizzatori e adesso ha un buco che è diventando una vera voragine. Lo ha detto in un'intervista a La Repubblica: Il debito complessivo è di 20 miliardi e, se non vengono coperti, saranno a rischio anche le future prestazioni pensionistiche. “Se il sistema non è più in equilibrio - ha detto - qualcuno potrebbe essere tentato di tirare la cinghia sulle prestazioni, pensioni incluse". Dunque Loy chiede un intervento immediato del governo per mettere in sicurezza le prestazioni pensionistiche: "Se l'anticipazione di Inps sulla Cig Covid è strutturale, allora si trasforma un credito dello Stato"

