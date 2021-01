Superenalotto, sfiorato colpo da 100 milioni a Pisa. Manca un numero per la vincita della vita

25 gennaio 2021 a

Al Superenalotto la Toscana sfiora un'altra volta la vincita super da quasi cento milioni. Accade ancora a Pisa, nell'estrazione di sabato 23 gennaio. Allo scommettitore è mancato purtroppo il sesto numero per centrare quella sestina che avrebbe letteralmente rivoluzionato la sua esistenza e quella della sua famiglia. Si è messo in tasca poco più di 25mila euro (25.460), indovinando la cinquina con la giocata presso la tabaccheria Bianco in via Valgimigli Manara 5. Il jackpot dunque continua a salire: ha ormai superato 97 milioni di euro. Il sei manca dal 7 luglio quando a Sassari ne furono vinti 59.4. In Toscana l'ultima vincita di prima categoria nel 2014 con 11.9 milioni a Prato San Giusto.

