Berlusconi presidente della Repubblica? Dopo le parole di Salvini, sui social i partiti pro e contro

25 gennaio 2021

Silvio Berlusconi possibile presidente della Repubblica? "Assolutamente sì", la risposta di Matteo Salvini durante la puntata di Non è l'Arena di domenica sera, 24 gennaio, ha innescato una massiccia polemica, come era facile prevedere. Sui social gli utenti si sono immediatamente divisi in due partiti: da una parte chi è convinto che qualsiasi alternativa sia valida pur di non vedere il leader di Forza Italia sulla poltrona più importante del Paese; dall'altra chi invece sottolinea che non sarebbe meno meritevole di altri e saluta con soddisfazione quello che appare uno stretto rapporto tra il capo della Lega e l'ex premier. Facile intuire che l'argomento resterà al centro dell'attenzione delle discussioni politiche delle prossime ore e delle polemiche, come del resto il futuro del governo. Con una certezza: Lega e Fratelli d'Italia continueranno a chiedere le elezioni, il centrosinistra ad opporsi, temendo non solo di perderle, ma che l'ipotesi di Berlusconi presidente della Repubblica possa davvero diventare concreta.

