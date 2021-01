Covid, Crisanti: "Lockdown se arriva una variante resistente al vaccino" | Video

25 gennaio 2021 a

a

a

"Servirà un lockdown se emergesse una variante del Covid resistente al vaccino". Lo ha detto il professor Andrea Cristanti, il microbilogo dell'Università di Padova, durante un collegamento in diretta con Studio24 su RaiNews24.

"Il problema è mettere in piedi un sistema per verificare che non emergano varianti che sono resistenti al vaccino. Perché in quel caso la priorità è impedire che queste varianti si diffondono con misure molto più drastiche. Dunque bisogna creare un sistema tra i vari laboratori italiani per monitorare più varianti possibile", ha detto il virologo aggiungendo: "L'ideale sarebbe vaccinare non in presenza di una trasmissione perché più il virus circola, più muta, più esiste la possibilità che emerga una variante resistente al vaccino".



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.