Giuseppe Conte, il padre della fidanzata nel mirino dei pm: il caso dei contributi Inps

25 gennaio 2021 a

a

a

Il padre della fidanzata del premier Giuseppe Conte, Olivia Paladino, è finito nel mirino della procura di Roma per mancati versamenti all'Inps. Il reato ipotizzato da Cesare Paladino è ai danni dell'Istituto di previdenza sociale, cui non sarebbero stati versati né in tempo né in ritardo contenuto i versamenti dovuti per i dipendenti di alcune società.

Conte paga la Cassa ai cognati. Aiuto alla famiglia della fidanzata Olivia

Come riporta Franco Bechis su Il Tempo, al centro dell'inchiesta c'è l'Immobiliare romana Splendido srl, di cui oggi è amministratore unico il suocero del premier. Si tratta della società che, tra le altre cose, possiede anche l'Hotel Plaza, albergo a cinque stelle di Roma. Sotto indagine ci sono i debiti con l'Inps riportati nel piano di risanamento del gruppo. Nel documento, svelato sempre da Il Tempo, si ipotizzava una rateizzazione della cifra da dare all'Inps in sei anni a partire dal 2021, per 871.307 euro complessivi, ma non versare i contributi all'Inps costituisce reato, punibile con una pena che va dai 6 mesi ai 2 anni, qualora l'omissione superi i 150mila euro da versare. Al momento - come spiega sempre Il Tempo - nella società risulta ancora un debito con l'Inps di 50.380 euro relativi al 2017, di 163.380 euro relativi al 2018 e di 171.542,99 euro relativi all'anno 2019, oltre a quelli in essere del 2020. Tra l'altro, nonostante i mancati versamenti all'Inps, il gruppo dei Paladino ha anche chiesto ed ottenuto dall'Istituto di previdenza l'accesso alla cassa integrazione Covid per i suoi nove dipendenti.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.