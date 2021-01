Covid, ristoranti chiusi. La protesta a Roma: "Vogliamo riaprire prima possibile"

25 gennaio 2021 a

I piccoli imprenditori del settore della ristorazione e della ricezione protestano chiedendo di poter riaprire prima possibile. E' in corso questa mattina, 25 gennaio, la manifestazione promossa dal cartello "Mio Italia" che mette insieme le aziende del settore Horeca in crisi per le restrizioni imposte dalle misure di contenimento della pandemia Covid. Nonostante la pioggia che sta cadendo nella capitale sono moltissimi gli imprenditori che stanno arrivando nella Capitale da tutte le parti d'Italia.

"Ci dobbiamo difendere dal virus e dalla fame". I promotori dicono che la loro vuole essere una protesta costruttiva per chiedere maggior chiarezza sulle eventuali aperture e maggiore attenzione nei ristori. Il settore, indotto compreso, coinvolge 400 mila imprese che danno lavoro a circa un milione e 300 mila persone.

