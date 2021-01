Che tempo che fa, Burioni: "Vaccinare con il Covid con una sola dose è una pessima idea"

24 gennaio 2021 a

"Pensare di poter vaccinare contro il Covid con una sola dose, senza il richiamo, è una pessima idea". E' stato categorico il professor Roberto Burioni durante la puntata del 24 gennaio di Che tempo che fa, la trasmissione di Rai 3 condotta da Fabio Fazio. Il virologo ha tenuto la consueta "lezione" sul Covid, parlando delle varianti e del vaccino.

Tre gli scenari che sono stati prospettati: il vaccino che può fermare il virus, un indebolimento dello stesso attraverso le varianti (come avvenuto con l'Hiv), oppure un virus che varia e che costringerà, come per l'influenza, a vaccinarsi tutti gli anni. "Per adesso non sappiamo quale di questi scenari si realizzerà, l'importante è non sfidare la scienza. Le dosi sono due e non una. L'unica dose è una pessima idea"

