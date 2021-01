Non è l'Arena, Salvini: "Silvio Berlusconi presidente della Repubblica? Per me assolutamente sì"

24 gennaio 2021 a

"Silvio Berlusconi potrebbe ambire a fare il Presidente della Repubblica? Assolutamente sì". Lo ha detto Matteo Salvini nel corso del suo intervento a Non è l'Arena, il talk condotto da Massimo Giletti su La7. "Se chiedete il mio parere personale, io dico di sì. Se poi mi chiedete se facciamo le riunioni per parlare di questo, vi dico no. Perché l'emergenza oggi è altro e di questo non ne abbiamo mai parlato. L'emergenza in questo momento sono gli ospedali, la riapertura delle scuole in sicurezza e il lavoro". Clicca qui per vedere e ascoltare il video delle dichiarazioni di Salvini a Non è l'Arena.

