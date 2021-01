Non è l'Arena, Salvini sulla crisi: "Ciampolillo pensa che il Covid si curi con le canne. Diamo la parola agli italiani con le elezioni"

24 gennaio 2021 a

"Il Paese ha bisogno di poche riforme in fretta: lavoro, fisco con flat tax, giustizia. Piuttosto che dare la fiducia a Ciampolillo, uno che pensa che il Covid si combatta facendosi le canne, meglio dare la parola agli italiani". Lo ha detto Matteo Salvini durante il suo duro intervento a Non è l'Arena, il talk condotto su La7 da Massimo Giletti. Il capo del Carroccio ha ribadito ancora una volta l'importanza di tornare alle elezioni ed ha spiegato che "per coerenza" non farà alcun tipo di accordo con il Partito Democratico. Clicca qui per vedere e ascoltare l'intervento di Salvini a Non è l'Arena.

