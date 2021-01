Che tempo che fa, Cottarelli: "Io premier? Meglio un altro"

24 gennaio 2021 a





"Io premier? Meglio un altro". Lo ha detto sorridendo il professor Carlo Cottarelli durante la puntata del 24 gennaio di Che tempo che fa, la trasmissione condotta da Fabio Fazio su Rai Tre. A lanciare l'amo ci aveva pensato Paolo Mieli in collegamento con lo studio: "Vedo che tutti i più importante dirigenti del Pd e Movimento 5 stelle dicono o Conte o elezioni anticipate. Lo dicono cosi tanto che penso che sarà una terza persona che potrebbe essere Carlo Cottarelli".

Per ora il professore se l'è cavata con una battuta. Poi l'economista ha parlato della situazione economica del Paese: "Sul Recovery Plan siamo più indietro. E' un piano adesso che è migliorato rispetto alla versione pubblicata in dicembre. Co sono dell critiche che sono state fatte comunque dall'Europa. C'è molto in termini di spesa, poco in termini di riforme."

