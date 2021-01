Crisi governo, Casini indica la strada: "Conte si dimetta" | Video

24 gennaio 2021 a

a

a

"Conte deve dimettersi. È la strada migliore per lui, per svelenire" il clima. E' questa la via d'uscita che indica il senatore Pier Ferdinando Casini intervenendo a "In mezz’ora in più", su Rai tre, oggi domenica 24 gennaio 2021.

Il premier "ha fatto un miracolo passando dal Conte uno al Conte bis, è più facile il passaggio al ter dialogando con Renzi. Se poi non si sopportano o non sono amici, mettano da parte i personalismi e siano creativi".

Per Casini, Conte deve evitare un voto contrario al Senato. "Se va sotto sul tema della giustizia in parlamento poi non ci sono possibilità per il Conte ter - ha precisato -. Quando la politica è stata sostituita dall’aritmetica i governi sono caduti, mi ricordo Berlusconi e mi ricordo Prodi". Quanto all’opposizione, invece, ha aggiunto: "gioca a rimpiattino perché le conviene".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.