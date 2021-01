Vittorio Sgarbi sui furbetti del vaccino: "Governo di cialtroni, i medici sono rimasti senza"

24 gennaio 2021 a

Vittorio Sgarbi torna ad attaccare il governo sulla campagna di vaccinazione. Il parlamentare e sindaco di Sutri ha preso spunto dalle recenti dichiarazioni del presidente nazionale degli ordini dei medici, chirurghi e odontoiatri per scagliarsi ancora contro l'esecutivo. Filippo Anelli ha parlato di 400 mila dosi di vaccino che sono finite a persone che non sono a rischio, lasciando senza dosi diversi sanitari. Un "assist" per Sgarbi che in un post su Facebook ha commentato così l'uscita dell'ordine dei medici: "Stanno vaccinando pure i pali della luce, mentre ci sono ancora medici che aspettano. Cos’altro ci vuole per capire che siamo governati da cialtroni?"

