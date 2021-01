Mezz'ora in più, Di Maio e Casini fra gli ospiti su Rai3 di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella oggi domenica 24 gennaio 2021

24 gennaio 2021 a

Sono usciti gli ospiti di Lucia Annunziata e Antonio Di Bella della puntata di "Mezz'ora in più" e "Mezz'ora in più/ Il mondo che verrà" in onda oggi, domenica 24 gennaio, a partire dalle 14,30 su Rai3. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il senatore Pier Ferdinando Casini, il presidente dell'Aifa Giorgio Palù, l'europarlamentare belga del gruppo "La sinistra" Marc Botenga e l'epidemiologo della Northeastern University di Boston, Alessandro Vespignani saranno del programma.

Mentre il Governo continua nel tentativo di allargare la maggioranza che lo sostiene, il piano vaccinale sembra essere messo in crisi dai ritardi delle case farmaceutiche. Intanto, anche dall'altra parte dell'Oceano, il Presidente Biden fissa nel contrasto alla pandemia il primo e più importante obiettivo della sua amministrazione: con gli ospiti verranno approfonditi questi temi.

