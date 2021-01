Governo, Tajani (Forza Italia): "Mai chiesto il voto: siamo per un patto nazionale, ma Pd e M5S non vogliono"

24 gennaio 2021 a

"Non abbiamo mai chiesto il voto". Sono le parole di Antonio Tajani (Forza Italia) pronunciate in un'intervista a SkyTg24. Il coordinatore azzurro parlando delle ipotesi per uscire dal governo ha detto che "Berlusconi si è detto disponibile a sostenere l'Italia, ma il patto di unità nazionale è stato sempre bocciato da M5S e Pd". Tajani chiarisce la linea del partito in questa fase: "Non abbiamo mai chiesto il voto. Siamo sempre stati pronti a sederci a un tavolo e siamo ancora pronti a farlo. Ma la parola spetta al capo dello Stato in cui abbiamo massima fiducia". In ogni caso Forza Italia si sfila da operazioni nascoste a sostegno del governo: "Non diamo voti sottobanco, ci affidiamo al capo dello Stato per indicare un percorso per il futuro".

